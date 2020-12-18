كوفيد-19:إسبانيا تطلق حملة التطعيم وأبرز المستجدات العالمية

أعلن مصدر في الحكومة السلوفاكية إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

حملة تلقيح في إسبانيا

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا الجمعة أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح.

ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 كانون الأول/ديسمبر.