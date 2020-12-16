رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ "في نفس اليوم" في كل دول الاتحاد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19 "في اليوم نفسه" عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية ضوء أخضر للقاح الذي طورته شركة فايزر/بايونتيك.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي "أخيرا في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور، إنها مهمة ضخمة".

وأضافت "دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول ال27 على أن تبدأ في نفس اليوم".

بضغط من ألمانيا، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء أنها ستنظر في 21 كانون الاول/ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المحدد، في مصير لقاح فايزر/بايونتيك.

وبغض النظر عن رأي الجهة المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء (وهي عملية من المحتمل أن تستمر بضعة أيام)، ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار ترخيص التسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي قرابة عيد الميلاد.

وقالت فون دير لايين "بالإجمال، اشترينا جرعات (من اللقاحات) أكثر مما هو مطلوب للجميع في أوروبا" من خلال عقود مع مختبرات مختلفة من أجل تكوين "مجموعة متنوعة" من اللقاحات قيد التطوير.

وأضافت "بنفس الطريقة التي اجتزنا فيها هذا الوباء في ظل الوحدة، دعونا نتعهد معا ونتحد جميعا في القضاء على هذا الفيروس الرهيب".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار بالفعل الثلاثاء إلى أن حملة التلقيح ضد كوفيد19 ستطلق في نفس اليوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحات أوردها قادة كتل برلمانية في الجمعية الوطنية.

وأكدت أوساطه هذه التصريحات موضحة انه لم يتم تحديد موعد لذلك.

واللقاح الذي طورته الأميركية فايزر والألمانية بايونتيك هو الأول الذي تم الترخيص له في بعض الدول الغربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأت حملات التلقيح في الأيام الماضية، لكن أيضا في عدة دول أخرى مثل المكسيك والسعودية.