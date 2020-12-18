ترامب يخطط لعفو رئاسي جماعي فهل يشمل عفوه إدوارد سنودن وجوليان أسانج؟

من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قريباً جداً، مرسوماً يعفو بموجبه عن شخصيات عدّة قبل فترة أعياد الميلاد بحسب ما ذكرته مواقع إعلامية أميركية.

ويقول موقع أكسيوس إن ترامب يميل إلى العفو عن "خصومه وحلفائه" وكان قد أصدر سابقاً عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين. ويضيف المصدر أن العفو الذي يحضره ترامب "سيكون الأكبر".

ماذا عن سنودن؟

وكان راند بول، السيناتور الجمهوري عن كنتاكي دعا ترامب إلى العفو عن موظف وكالة الأمن القومي سابقاً إدوارد سنودن الحاصل على لجوء في روسيا حاليا.

وكان سنودن قد سرّب تفاصيل برامج تجسس ضخم (برنامج بريسم) في عام 2013 إلى إلى مواد أخرى تعتبر "سرية للغاية" ما دفع السلطات الأميركية إلى ملاحقته قضائياً.

غير أن مصادر أكسيوس تقول إن من المستبعد أن يعفو ترامب عن سنودن.

وبحسب المصدر نفسه أيضاً، فإن ترامب فكر في العفو عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وأيضاً مدير حملته الانتخابية سابقاً، بول مانافورت، ولو فعلاً شملهما العفو، سيثير ذلك جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة.

ومنذ وصوله إلى السلطة شملت مراسيم العفو التي أصدرها ترامب 44 شخصاً فقط، ما يجعل منه أقل رئيس يعفو عن مدانين بحسب مركز بيو الأميركي للأبحاث.