بيرو: الشرطة تتنكر بزي "بابا نويل" وتلقي القبض على عصابة مخدرات

تنكر أفراد من الشرطة الوطنية في بيرو في زي سانتا كلوز (بابا نويل) وقزم خلال عملية في حي فيلا السلفادور في ليما أدت إلى اعتقال المشتبه بهم المتهمين بالعمل في تجارة المخدرات المحلية.

ألقت الشرطة القبض على زعيم عصابة تُدعى "لوس فلاكيس"، "The Skinnies"، وعُثر على مخدرات وأسلحة نارية في منزله.

ويُتهم زعيم هذه العصابة ببيع المخدرات من منزله القريب جدا من مدرسة.

اعتقل "سانتا" ومساعدوه أربعة أفراد خلال المداهمات.

تمت الاعتقالات في 13 ديسمبر / كانون الأول، لكن السلطات لم تنشر اللقطات إلا بعد 3 أيام.

استخدام التنكر خلال مداهمات الشرطة أمر شائع في بيرو.