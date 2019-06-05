شاهد: ضبط ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الكوكايين في بيرو

قال رئيس البيرو يوم الثلاثاء (4 يونيو) إن أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين تمت مصادرتها في عملية متعددة الجنسيات أدت إلى تفكيك منظمات إجرامية تشحن المواد غير المشروعة من بيرو إلى أوروبا.

بالإضافة إلى المخدرات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم اعتقال 29 شخصًا شاركوا في العمليات غير القانونية وهم 25 من بيرو و4 أجانب.

ويزُعم أن المشتبه بهم استخدموا شركات واجهة لتصدير العسل والموز لشحن المخدرات.

كانت العملية بمثابة جهد مشترك بين شرطة بيرو والأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا وفقًا للقائد العام للشرطة الوطنية في بيرو،خوسيه لويس لافال الذي قال: "في عمل مشترك مع الشرطة الأرجنتينية والإسبانية والإيطالية، تم تفكيك منظمتين إجراميتين خلال الأسبوع الماضي كانت مكرسة لتهريب المخدرات غير المشروعة وإنتاج وتخزين وشحن المخدرات من بيرو إلى أوروبا".

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