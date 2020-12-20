في الذكرى المئوية لتأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية..بوتين يشيد بـ"شجاعة" الجواسيس الروس

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، بالجواسيس الروس "الشجعان" في الذكرى المئوية لتأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام مقر جهاز الاستخبارات الخارجية في موسكو "أتمنى النجاح لكل من يدافع عن روسيا وعن شعبنا ضد التهديدات الخارجية والداخلية، ويدافع عن سيادتنا ومصالحنا الوطنية".

وتابع "أعرف جيدا أن هؤلاء أشخاص مخلصون وشجعان يؤدون خدمتهم" في صفوف جهاز الاستخبارات الخارجية الذي خلف الاستخبارات السوفياتية (كيه جي بي).

وفي خروج نادر، وضع بوتين الذي كان عميلا في الاستخبارات السوفياتية، إكليلا من الزهور عند قاعدة النصب التذكاري الذي تم تدشينه أمام مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الذي يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه هذا العام.

بوتين يضع إكليلا من الزهور عند قاعدة النصب التذكاري الذي تم تدشينه أمام مقر جهاز الاستخبارات الخارجية، 20 ديسمبر 2020 AFP

وقال: "آمل في أن تواصل الاستخبارات الخارجية المشاركة بنشاط في الكشف عن التهديدات المحتملة لروسيا والقضاء عليها".

وأشار إلى أن "العمل الفعال لأجهزة الأمن، مسترشدا بالقانون والمصالح الوطنية، كان دائما وسيبقى ذا أهمية خاصة بالنسبة إلى روسيا".