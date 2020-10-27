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الولايات المتحدة الأمريكية

مسدس على شكل "أحمر شفاه" وأجهزة أخرى لجواسيس الكي جي بي خلال الحرب الباردة في مزاد علني

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بقلم:  يورونيوز
مسدس برصاصة واحدة على شكل أحمر شفاه كان يستخدم من قبل جواسيس كي جي بي
مسدس برصاصة واحدة على شكل أحمر شفاه كان يستخدم من قبل جواسيس كي جي بي   -   حقوق النشر  TIMOTHY A. CLARY/AFP or licensors
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مسدس برصاصة واحدة على شكل أحمر شفاه، وحقيبة يدوية تخفي كاميرا معقدة... نموذجان من مجموعة واسعة لقطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفياتية خلال الحرب الباردة ستطرح للبيع في أول مزاد موجه إلى محبي عالم التجسس في نيويورك.

وتنظم المزاد دار "جوليينز" الأميركية على حوالي 400 قطعة ستباع إلكترونيا ثم حضوريا بين منتصف كانون الثاني/يناير إلى 13 شباط/فبراير 2021.

وكانت هذه القطع معروضة في متحف "كاي جي بي" للتجسس في مانهاتن في مدينة نيويورك، وهو متحف خاص افتُتح في كانون الثاني/يناير 2019 على يد المؤرخ الليتواني يوليوس أوربايتيس وأغلق أبوابه بسبب جائحة كوفيد-19.

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AFP has the exclusive first look at "The Cold War Relics Auction Featuring The KGB Espionage Museum Collection", an auction taking place in Beverly Hills and live online at Julien's Live on Saturday, February 13th, 2021. http://www.tellerreport.com/news/2020-10-26-the-collection-of-an-ephemeral-new-york-museum-of-the-kgb-soon-to-be-auctioned---france-24.rJP0IsUV_P.html "The Cold War Relics Auction Featuring The KGB Espionage Museum Collection" is the world’s first and most comprehensive auction event offering some of the rarest and most important artifacts from the U.S, Soviet Union and Cuba during the Cold War era ever to be assembled and offered at auction. The history memorabilia event of the season will take place on Saturday, February 13, 2021 at Julien’s Auctions in Beverly Hills and live online at juliensauctions.com. At the centerpiece of this special event is the entire collection from the KGB Espionage Museum in New York City. The auction will feature the world's largest collection of KGB-specific spy equipment and authentic KGB artifacts from the Cold War. Over 400 lots will be on offer such as clandestine operative cameras, counter-intelligence detectors, morse code machines, airplane radars, voice recorders and official government documents. “Julien’s Auctions is proud to present the largest collection of rare and important artifacts from Cold War era history ever to be assembled at auction,” said Darren Julien, President/Chief Executive Officer of Julien’s Auctions. “These extraordinary items taken out of the secret archives and vaults from the U.S., Russia and Cuba will add tremendous value to any collection from world class museums to any history buff’s private trove. From the entire KGB Espionage Museum collection to obscure U.S. and Soviet space race artifacts to never before seen items from Cuba and their Revolution, these stunning objects offer a fascinating look at the geopolitical, economic and cultural upheaval of that time, whose impact resonates more than ever in this election year.” Learn more at www.JuliensAuctions.com.

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وقال المدير المالي لدار "جوليينز" مارتن نولان "لسنا على علم بأي مزاد مماثل لهذا النوع. نتوقع اهتماما كبيرا بهذا المزاد لأن الناس مفتونون" بعالم التجسس.

وتراوح الأسعار التقديرية للقطع المعروضة في المزاد بين بضع مئات الدولارات و12 ألف دولار، وهو السعر التقديري الأعلى لنسخة سوفياتية نادرة من آلة ترميز تُعرف باسم "فيالكا".

ومن المتوقع أن يباع تمثال نصف حجري لفلاديمير لينين بسعر يراوح بين خمسة آلاف دولار وسبعة آلاف، في حين تُقدّر قيمة الباب الفولاذي من مستشفى سجن "كاي جي بي" السابق بـ500 دولار إلى 700.

وقال نولان "هذه ليست قطعا باهظة، هي أشياء ظريفة... يمكن أن تشكّل محور أحاديث رائعة في حفلة عشاء".

TIMOTHY A. CLARY/AFP or licensors
وثائق لجواسيس وضبطا في جهاز الكي جي بي خلال الحرب الباردة تعرض لأول مرةTIMOTHY A. CLARY/AFP or licensors

كما تطرح دار "جوليينز" في المزاد تذكارات أخرى من الحرب الباردة، بما يشمل تقريرا مدرسيا عن تشي غيفارا خلال دراسته الثانوية، ورسالة موقعة العام 1958 من فيدل كاسترو تناقش خطط الاستيلاء على هافانا، وقطعا متعلقة بالسباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على غزو الفضاء.