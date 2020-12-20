تدريبات عسكرية تركية بالذخيرة الحية في البحر المتوسط

أجرت البحرية التركية تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط، كما أعلنت الأحد وزارة الدفاع التركية، وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.

وأكدت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن "عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط"، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.

لكن الوزارة نشرت صورا تظهر فيها الطلقات والسفن التركية بوضوح.

وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 كانون الأول/ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر المتوسط بازاء اليونان وقبرص.

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة بأنه يريد فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد إردوغان أن دور تركيا "بنّاء"، متهما اليونان برفض التفاوض.