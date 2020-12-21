بلجيكا تطلب من غير المقيمين لديها إثبات شهادة خلوهم من كوفيد-19 لأقل من 48 ساعة قبل دخول البلاد

قررت السلطات البلجيكية، أنه سيتعين على الشركات التي ترغب في توظيف موظفين أجانب التأكد من أن هؤلاء العمال لديهم دليل على اختباركوفيد-19 يثبت خلو حامله من فيروس كورونا، قبل وصول الموظف أو العامل إلى الأراضي البلجيكية.

اعتبارًا من 25 ديسمبر، سيتعين على غير المقيمين القادمين إلى بلجيكا من المنطقة الحمراء، التي تعتبرها السلطات البلجيكية عالية الخطورة، بسب كورونا، تقديم نتائج فحص يثبت خلو حامله من وباء كوفيد-19 يعود تاريخه إلى ما لا يزيد عن 48 ساعة.

ينطبق هذا الإجراء أيضًا على العاملين في قطاعات البناء والزراعة والتنظيف الذين يعيشون أو يقيمون في الخارج.

بموجب أحكام الأمر الوزاري الصادر عن وزير الداخلية أنيليس فيرليندن، فإن الأمر متروك لأصحاب العمل للتأكد من أن نتيجة موظفيهم تثبت خلوهم من فيروس كورونا قبل البدء في إجراءات العمل.

بدون ذلك، لن يكون صاحب العمل قادرًا على استقدام موظف لا يعيش في بلجيكا، حيث سيتعين عليه البقاء في الحجر الصحي حتى يتم الحصول على نتيجة اختبار تثبت خلوه من كوفيد-19

الوضع الوبائي في بلجيكا اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020

وفقًا للبيانات الوبائية الصادرة عن معهد الصحة العامة سيونسانو صباح الاثنين، تستمر إصابات فيروس كورونا في الازدياد، ففي الفترة بين 11 و 17 ديسمبر، كان هناك في المتوسط ​​2547 إصابة جديدة يوميًا، بزيادة 13٪ عن فترة السبعة أيام السابقة.

وخلال الفترة نفسها، قتل الفيروس ما معدله 92 شخصًا يوميًا، وهو رقم ثابت مقارنة بالفترة المرجعية السابقة، وبذلك وصل عدد الوفيات إلى 18626 حالة وفاة منذ بداية الوباء في بلجيكا.

مع 179 حالة دخول جديدة إلى المستشفى في المتوسط ​​يوميًا بين 14 ديسمبر و 20 ديسمبر، انخفض عدد حالات دخول المستشفى بشكل طفيف جدًا (-2٪) مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

يوم الأحد، كان 2543 مريضًا في مستشفيات بلجيكا بسبب كوفيد-19 ، من بينهم 544 شخصا في العناية المركزة.

ومنذ بداية الوباء، تم تشخيص 625930 حالة إصابة بكوفيد-19 في بلجيكا.

مارك فان رانست :”السلالة الجديدة” من فيروس كورونا ظهرت هنا أيضاً في بلجيكا

أكد عالم الفيروسات البلجيكي “مارك فان رانست” أن “السلالة الجديدة” من فيروس كورونا والمنتشرة حاليًا في جنوب شرق إنكلترا عثر عليها أيضًا هنا في بلجيكا.

ومع ذلك، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في بلجيكا والذين أصيبوا بالسلالة الجديدة محدود.

وصرح البروفيسور فان رانست لشبكة VRT، أنه “من بين حوالي 1600 حالة (فيروس كورونا) وجدنا 4 حالات من السلالة الجديدة”.

ووفقاً لـ فان رانست: “سنواجه العديد من السلالات مثل هذه، حيث إن الفيروسات تتغير بإستمرار وهذا أمر طبيعي. ومع ذلك ، ليس لدينا حاليًا أي مؤشرات علمية على أن هذا هو الحال”.

وأضاف فان رانست إن قرار حكومة المملكة المتحدة بتشديد القواعد للحد من إنتشار من فيروس كورونا في المملكة المتحدة جاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات وليس بسبب إكتشاف سلالة جديدة من الفيروس على هذا النحو.

بلجيكا تغلق حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة إعتبارًا من منتصف الليل

وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يوم الأحد، قررت بلجيكا إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة لمدة 24 ساعة إعتبارًا من منتصف ليل الأحد .

وقال دي كرو في البرنامج التلفزيوني الفلمنكي De Zevende Dag إن أي شخص يصل بالقطار أو الطائرة لن يتمكن بعد الآن من دخول بلجيكا. القرار هو “إجراء إحترازي” رداً على حظر الطيران الذي فرضته هولندا ، لمنع حدوث طفرة في إنتشار فيروس كورونا.