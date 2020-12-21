القضاء الألماني يحكم على منفذ هجوم على كنيس يهودي في هاله بالسجن مدى الحياة

أصدرت محكمة ألمانية يوم الإثنين حكما بالسجن مدى الحياة على اليميني المتطرف الذي نفذ هجوما على كنيس يهودي في مدينة هاله في أكتوبر - تشرين الأول العام الماضي.

وأعلنت رئيسة محكمة ماغديبورغ أورسولا ميرتينز أن الألماني المعادي للسامية ستيفان بالييه أدين "بجريمتي قتل" وعدد من محاولات القتل لهذا الهجوم.

حاول مهاجمون في 9 أكتوبر - تشرين الأول من عام 2019 دخول الكنيس الواقع في حي بولوس حيث اجتمع فيه "بين 70 و80 شخصا" للاحتفال بيوم الغفران (كيبور) لدى اليهود، حسب ما قال رئيس الطائفة اليهودية في المدينة ماكس بريفوروتسكي لصحيفة دير شبيغل، وأضاف آنذاك أن الجناة لم يتمكنوا من اقتحام باب الكنيس وتنفيذ المخطط الذي أعده بالييت.

وقام المهاجمون في اليوم نفسه بإطلاق النار وسط الشارع وعلى مطعم تركي، حسبما أفاد شهود حين قالوا بأنهم شاهدوا جثة على الأرض فوقها غطاء أزرق اللون قرب الكنيس في حي بولوس.