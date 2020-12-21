الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح فايزر-بايونتيك بعد موافقة وكالة الأدوية

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية الإثنين استخدام لقاح فايزر-باونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن "رأينا العلمي يمهد لأول ترخيص لطرح (اللقاح) في السوق في الاتحاد الأوروبي"، موضحة أن هذا الترخيص يشمل كل الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابعت "إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء الذي تسبب بآلام ومحن (...) إنه فعلا نجاح علمي تاريخي، إذ خلال أقل من عام تم تطوير لقاح لهذا المرض والسماح به".

وتكررت الدعوات إلى تحرك سريع بعدما وافقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة على استخدام لقاح فايزر-بايونتيك.

إلى ذلك، أوضحت كوك أن ليس هناك "اي دليل" حتى الآن يتيح القول إن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس والتي ظهرت خصوصا في المملكة المتحدة.