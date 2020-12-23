موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من إدارة بايدن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء أن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن معتبراً أن سياسته الخارجية ستكون موجهة بالخوف من روسيا.

وقال ريابكوف لوكالة "انتفاكس" الروسية للأنباء "لا نتوقع أي شيء جيّد، هذا واضح. سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى كثيرون منهم مسيرتهم المهنية على روسيافوبيا عبر صبّ الشرّ على بلدي".

ويأتي تصريح ريابكوف بعد توتر جديد بين البلدين حول هجوم إلكتروني هائل على الولايات المتحدة نُسب إلى موسكو.