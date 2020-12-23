2,4 مليار يورو للفائزين باليانصيب الميلادي السنوي في إسبانيا

تقاسم الفائزون الإسبان بسحب اليانصيب الميلادي السنوي "إيل غوردو"، الأكثر سخاء لناحية قيمة الجوائز في العالم، الثلاثاء مبلغ 2,4 مليار يورو، في نبأ سار لهؤلاء خصوصا في فترة الجائحة الحالية.

وتستضيف العاصمة مدريد هذا اليانصيب الذي انطلق في العام 1892، سنويا في 22 كانون الأول/ديسمبر، وهو يتمتع بشعبية كبيرة في إسبانيا حيث يشتري كثير من العائلات أو مجموعات الأصدقاء أو الزملاء شبكات مشتركة (ثمن الواحدة منها 20 يورو)، أو يقدمونها كهدية في نهاية العام.

وتتوزع الجائزة الإجمالية على عدد كبير من الفائزين، خصوصا الجائزة الكبرى المسماة "إيل غوردو" (الضخم) والتي فاز بها هذا العام أصحاب الرقم 72897.

ويجري إعلان الأرقام الفائزة غناءً بصوت أطفال إحدى مدارس مدريد، ويُنقل السحب عبر التلفزيون وتتصدر النتائج عناوين الأخبار في الوسائل الإعلامية كافة.

تلاميذ من مدرسة سان إلديفونسو ينادون بأرقام قرعة يانصيب عيد الميلاد الإسبانية "إيل غوردو" في المسرح الملكي في مدريد، 22 ديسمبر 2020 AFP

وللمرة الأولى هذا العام، أقيم السحب من دون جمهور بسبب القيود الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19.

وعرضت قنوات التلفزيون كما في كل عام مشاهد تظهر الغبطة وتبادل القبل أمام مكاتب الوسم التي باعت الأرقام الفائزة، وقد خلع بعض المشاركين موقتا الكمامة الإلزامية في شوارع إسبانيا.

وكان سحب هذا العام منتظرا بدرجة كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كوفيد-19 في إسبانيا، أحد أكثر البلدان الأوروبية تضررا جراء الجائحة.