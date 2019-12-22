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إسبانيا

جوائز اليانصيب "السمينة" الإسبانية تصل إلى 2.2 مليار يورو في 2019

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بقلم:  يورونيوز 
الإعلان عن جائزة يانصيب "السمينة" في مدريد
الإعلان عن جائزة يانصيب "السمينة" في مدريد -
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أ ب - Paul White
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وصل حجم الجوائز المالية لمسابقة اليانصيب الأشهر في إسبانيا إلى 2.24 مليار يورو بعد الإعلان عن واحدة من أكبر جوائزها المخصصة لأعياد الميلاد اليوم الأحد.

وفاز أصحاب عشر تذاكر، بيعت كل منها بقيمة 20 يورو، بمبلغ 400 ألف يورو لكل تذكرة، خلال الإعلان الذي تم بواسطة تلاميذ مدرسة سان إلديفونسو في مدريد.

وتحظى جوائز "إل غوردو" أو (السمينة) لليانصيب بشعبية كبيرة في إسبانيا ويقبل على شراء تذاكرها العديد من الإسبان الذين يحرصون على متابعة إعلان نتائجها عبر شاشات التلفزيون.

وتدار الجائزة بواسطة الحكومة الإسبانية بالاشتراك مع عدد من المؤسسات الخيرية.

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