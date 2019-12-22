جوائز اليانصيب "السمينة" الإسبانية تصل إلى 2.2 مليار يورو في 2019

وصل حجم الجوائز المالية لمسابقة اليانصيب الأشهر في إسبانيا إلى 2.24 مليار يورو بعد الإعلان عن واحدة من أكبر جوائزها المخصصة لأعياد الميلاد اليوم الأحد.

وفاز أصحاب عشر تذاكر، بيعت كل منها بقيمة 20 يورو، بمبلغ 400 ألف يورو لكل تذكرة، خلال الإعلان الذي تم بواسطة تلاميذ مدرسة سان إلديفونسو في مدريد.

وتحظى جوائز "إل غوردو" أو (السمينة) لليانصيب بشعبية كبيرة في إسبانيا ويقبل على شراء تذاكرها العديد من الإسبان الذين يحرصون على متابعة إعلان نتائجها عبر شاشات التلفزيون.

وتدار الجائزة بواسطة الحكومة الإسبانية بالاشتراك مع عدد من المؤسسات الخيرية.