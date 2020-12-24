شاهد دوريات للشرطة الإيطالية للتأكد من التزام المواطنين باجراءات الإغلاق خلال موسم الأعياد

قامت عناصر من الشرطة الإيطالية بدوريات للتأكد من التزام المواطنين الإيطاليين بالإغلاق الجزئي والذي فرضته الحكومة الإيطالية حتى 6 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويشمل الإغلاق قيودًا على مغادرة الأشخاص منازلهم أكثر من مرة يوميًا وقيودًا أخرى على السفر داخل إيطاليا، كما يمنع تجمع العائلات للاحتفال بعيد الميلاد.

وتأتي هذه التدابير لمواجهة الازدياد في عدد الإصابات، فقد تجاوزت إيطاليا، يوم الخميس 2 مليون إصابة مؤكدة. ويعتبر مسؤولو الصحة أن عشاء الميلاد مقلق، خصوصا بأن الإيطاليين يقدسون الحياة الأسرية. بالرغم من ذلك، اصطف الإيطاليون في طوابير طويلة أمام المخابز وأسواق السمك ومحلات البقالة لتحضير عشاء الميلاد.