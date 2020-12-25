زوجان يسرقان ثعبانا قيمته 300 دولار من متجر حيوانات في أمريكا

في حادثة غريبة أقدم زوجان أمريكيان على سرقة ثعبان قيمته 300 دولار من متجر لبيع الحيوانات في ولاية ماساتشوستس وفق ماذكرته الشرطة المحلية الأربعاء.

الحادثة التي وقعت يوم الإثنين بدأت حينما دخل الزوجان المحل كزبونين عاديين وسأل الزوج الموظف بالمحل إذا ماكان بإمكانه اللعب مع الثعبان غير أن الموظف أجابه بالنفي لتعارض ذلك مع سياسة المحل.

بعدها عرض الزوج على الموظف شراء الثعبان الأصفر (أو ألبينو بيثون ) الذي تبلغ قيمته 300 دولار، وفق ما ذكرته الشرطة لوسائل إعلام محلية.

وقال قائد الشرطة دينيس بونياتو أن الزوج تحين الفرصة حينما وضع الموظف الصندوق على الطاولة من أجل تسجيل عملية البيع والدفع ليهم السارق بأخذ الصندوق ويهرب رفقة زوجته على متن سيارة.

نوع الثعبان الذي سرقه الزوجان من نوع "البينو" Andre Penner/AP2008

وشوهدت سيارة المشتبه فيهما آخر مرة وهي تتجه نحو دانفرز في ولاية ماساتشوستس.

فيما ذكرت إداراة المحل انها على علم بحادثة السرفة وتتعاون مع جهاز الشرطة للوصول إلى السارقين واسترجاع الثعبان.