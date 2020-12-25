شاهد: البابا فرانسيس يقيم قداس الميلاد بحضور رمزي بسبب القيود الصحية في الفاتيكان

أقام البابا فرنسيس في وقت مبكر من مساء الخميس قداسا لجمع صغير من المصلين في كنيسة القديس بطرس عشية عيد الميلاد.

وحضر عدد قليل من المؤمنين والأساقفة لقداس البابا عكس السنوات السابقة حيث يحضر الآلاف بمن فيهم دبلوماسيون إلى القداس احتفالا بعيد الميلاد.

وبدأ القداس على الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك ليتسنى للحضور العودة قبل حجر التجول المفروض والذي يبدأ على الساعة العاشرة مساء.

وارتدى الحاضرون باستثناء البابا الأقنعة مع احترام التباعد الإجتماعي.

وقال البابا في عظته "هذا هو عيد الميلاد ولادة يسوع هي -حدث- يمكننا من أن نولد من جديد كل عام ونجد فيه القوة اللازمة لمواجهة كل تجربة".

وأضاف " لماذا ولد اليسوع ليلاً بلا سكن لائق، وفي فقر..؟ في حين كان يستحق أن يولد كأعظم الملوك في أرقى القصور؟... ليجعلنا نفهم ضخامة حبه لحالتنا البشرية: حتى لمس أعماق فقرنا بحبه الملموس…".

كما غرد الباب على حسابه في تويتر قائلا "قدم الله بيننا في فقر وحاجة ليخبرنا انه بخدمتنا للفقراء ستظهر حبنا له".

ولن يظهر البابا في ساحة القديس بطرس اليوم، و طوال موسم العطلات حيث عادة ما يقدم بركاته للحشد وذلك بسبب القيود الصحية المفروضة بسبب الجائحة.