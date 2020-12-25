شاهد: "ديد موروز" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو

تسلق أشخاص متقمصين شخصية الأب فروست، المعروف في روسيا باسم "ديد موروز"، جدران مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو، ليتمنوا للمرضى المقيمين داخله سنة جديدة سعيدة.

ونزل عشرات الأشخاص الذين تطوعوا لارتداء زي الأب فروست الأحمر على جانبي مستشفى موروزوف، محاولين إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال أيام العطلة هذه.

والأب فروست في روسيا هو شخصية خيالية، تشبه شخصية "سانتا كلاوس" أو "بابا نويل"، التي تمنح الهدايا للأطفال خلال أعياد نهاية رأس السنة الميلادية.

وفي هذه الأيام شاركت خمسة مستشفيات في العاصمة موسكو في برنامج خيري يحمل شعار: "شجرة الخير للعام الجديد"، وقد تضمن عروضا احتفالية، و6 آلاف هدية للأطفال.