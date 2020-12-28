فيديو.. مقتل 37 شخصاً في حادث تصادم شاحنة بحافلة في الكاميرون

أعلنت الشرطة الكاميرونية عن مقتل نحو 37 شخصا بينهم 10 نساء و4 أطفال في حادث اصطدام حافلة بشاحنة كبيرة.

وقال مانتسوج ميمبو بولين، مفوض الشرطة في نديكينيميكي، إن 19 راكبا آخرين من المتواجدين في الحافلة، أصيبوا أيضا.

ونوه إلى أن الحافلة اصطدمت بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس.

مانفريد ميسيمكين من منظمة سيكورووت غير الحكومية للوقاية من حوادث الطرق قال لوكالة فرانس برس إن الركاب كانوا عائدين إلى العاصمة ياوندي بعد عطلة عيد الميلاد.