شاهد: الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يتلقى لقاح فيروس كورونا

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز صحي في نيقوسيا.

بدأ برنامج التطعيم في قبرص يوم الأحد، وتعتزم السلطات تلقيح جميع السكان البالغ عددهم حوالي مليون نسمة، على الرغم من أن اللقاح ليس إلزامياً.