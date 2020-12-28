بعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح "فايزر-بيونتيك"، بدأت غالبية الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا رسميا حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19 اليوم الأحد، على خطى العديد من البلدان الأخرى.

وحقنت الجرعتان الأوليان من لقاح فايزر-بايونتيك الذي تم تسليمه السبت، في إيطاليا قبيل الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للممرضة كلاوديا أليفيرنيني وماريا روزاريا كابوبيانتشي مديرة مختبر علم الأوبئة في مستشفى سبالانزاني في روما.

وعلقت أليفيرنيني أمام وسائل الإعلام "إنها لفتة صغيرة، لكنها أساسية لنا جميعا. أقولها من صميم قلبي: فلنحصل على اللقاح. لأجلنا لأحبائنا وللمجتمع".

بعد ساعة، سارت إسبانيا على خطى إيطاليا وكانت أراسيلي روزاريو هيدالغو سانشيز البالغة من العمر 96 عاما والمقيمة في دار للمسنين في غوادالاخارا في وسط البلاد، أول من تلقى الجرعة الاولى. وقالت مبتسمة إنها لم تشعر "بأي شيء" عندما أعطيت اللقاح.

وفي انفراجة جديدة نهاية العام الذي طغت عليه الجائحة، أكدت مجموعة أسترازينيكا البريطانية الأحد في جريدة "صنداي تايمز" أنها وجدت "المعادلة الرابحة" للقاحها ضد كوفيد-19 الذي طورته بالشراكة مع جامعة أوكسفورد.

ولقاح أسترازينيكا منتظر بشكل كبير لأنه أقل كلفة ولا يحتاج حفظه الىدرجة حرارة شديدة الانخفاض. وأكد المدير العام للمجموعة باسكال سوريو أن اللقاح يوفر "حماية 100 بالمئة" ضد الأشكال الحادة لكوفيد-19. ومن المنتظر أن تعلن السلطات الصحية البريطانية قرارها حول هذا اللقاح في الأيام المقبلة.