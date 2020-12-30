الأردن يعلق الرحلات مع بريطانيا ويقلل ساعات حظر التجول الليلي

قررت الحكومة الأردنية، الأربعاء تقليل ساعات حظر التجول الليلي ساعتين في عموم المملكة الأردنية، بعد تسجيل انخفاض في إعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

كما قررت الحكومة الاستمرار في تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في أجزاء من المملكة المتحدة.

وقال علي العايد، وزير الدولة لشؤون الإعلام في مؤتمر صحفي: "تقرر تقليل ساعات حظر التجول الليلي بواقع ساعتين لتصبح من الساعة الحادية عشرة ليلا للأنشطة الاقتصادية والثانية عشرة ليلا لحركة الأفراد، ولغاية الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من السبت المقبل".

وأضاف العايد، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أنه في المقابل "سيستمر العمل بحظر التجول أيام الجمعة والمعمول به حاليا".

وأكد أنه "سيستمر كذلك العمل بإيقاف الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى المملكة" والذي دخل حيز التنفيذ في 21 من الشهر الحالي.

وخلص العايد في المؤتمر: "صحيح نحن نجحنا في تسطيح المنحنى الوبائي، ولكن هذا الإنجاز يدفعنا إلى الحذر بشكل أكبر في اتخاذ القرارات للمحافظة على هذا الاستقرار". وبحسب الوزير فإن "الحكومة ستراجع إجراءاتها هذه كل أسبوعين".

من جهته، أكد نذير عبيدات وزير الصحة خلال المؤتمر إن: "الوضع الوبائي العالمي يحتم علينا أن نكون أكثر حذرا في قراراتنا". وقال عبيدات "إن شاء الله في الربع الأول من العام المقبل، سيتوافر لدينا حوالي 650 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا/اكسفورد من خلال إئتلاف كوفاكس وهناك إتفاقيات مع جونسون آند جونسون والتي ستعطينا الأولوية، حالما يتم إعتماد لقاحها عالميا".

اللقاحات ضد فيروس كورونا.. مليون جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك

ودعا الوزير مواطني بلاده الراغبين في تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى تسجيل أسمائهم على الموقع الذي أطلقته وزارة الصحة الخميس الماضي (فاكسين جو).

وقال عبيدات :"اللقاح آمن وسيكون مجانا للجميع وعلينا جميعا أن لا نضيع فرصة أخذ اللقاح الذي سيكون في صالحنا والذي سيقينا شر هذا الفيروس والوباء".

وأعلن عبيدات الإثنين أن المملكة، حجزت مليون جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك ضد كوفيد-19، مؤكدا أن الدفعات الأولى ستصل نهاية كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير المقبل.

وأطلق الأردن الخميس موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح، شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو ضحايا أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم ستين عاما.

أدنى حصيلة للوفيات مع استمرار إغلاق المدارس والجامعات

وتراجعت أعداد الوفيات في الأردن خلال الأسبوعين الماضيين لتصل إلى 14 وفاة الأربعاء، في أدنى حصيلة خلال نحو شهرين، فيما تراجعت أعداد الإصابات لتسجل الأربعاء 1674 إصابة في حين سجلت في الثامن عشر من الشهر الماضي 7933 إصابة.

وفي الإجمالي سجل الأردن حتى الآن أكثر من 293 ألفا إصابة مؤكدة بالفيروس وحوالي 4 آلاف حالة وفاة. كما سجل الأحد أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر لدى زوجين أردنيين وفدا من بريطانيا.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بحيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس ويتواصل التعليم من بعد فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

وافتتح الأردن أربعة مستشفيات ميدانية خلال الأسابيع الماضية في مناطق مختلفة مخصصة لاستقبال مرضى كوفيد-19.