ماكرون يعد بتجنب "بطء غير مبرر" في حملة التلقيح ضد كوفيد-19

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس خلال تمنياته للعام 2021 إنه لن يسمح "ببطء غير مبرر" في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 التي بدأت ببطء في فرنسا.

وأكد ماكرون الذي انتقده أشخاص اعتبروا أن حملة التلقيح بطيئة جدا خصوصا مقارنة بألمانيا، أنه لن يسمح "لأي شخص بأن يتلاعب بسلامة (العملية) وظروفها التي يشرف عليها علماؤنا وأطباؤنا".

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في الخميس "تسريع" حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 مع احتمال تلقيح العاملين الطبيين البالغين خمسين عاما وما فوق "اعتبارا من الإثنين".

وكان الوزير أفاد الثلاثاء أن الحملة ستوسع إلى العاملين في المجال الصحي في الخمسين من العمر وما فوق بحلول نهاية كانون الثاني/يناير.

لكن إزاء انتقادات المسؤولين وبعض الأطباء الذين نددوا ببطء حملة التلقيح، عمدت السلطات إلى تسريع الجدول. وتم تلقيح أقل من مئتي شخص منذ الأحد في فرنسا، مقابل الآلاف في ألمانيا أو إيطاليا.

وقال فيران "قررنا تسريع حماية المواطنين ذوي الأولوية. وسيكون بوسع العاملين الطبيين البالغة أعمارهم 50 عاما وما فوق الحصول على اللقاح إن أرادوا ذلك اعتبارا من الإثنين في المراكز المزودة باللقاحات".

وأضاف "اطمئنوا، حملة التلقيح ستتكثف قريبا" مؤكدا أن فرنسا تحسن "تنظيم عملية تلقيح جماعية".

وتابع "بعد بضعة أسابيع، سيعرض التلقيح على جميع المسنين، وسنكون بمستوى البلدان التي قامت بالعملية بشكل مختلف. بدون إهدار فرص، بل على العكس".

وأكد "قبل بداية شباط/فبراير، ستفتح أولى مراكز التلقيح في المدن لتبدأ بتلقيح الأشخاص البالغين 75 عاما وما فوق، ثم البالغين 65 عاما وما فوق، إلى ما هنالك".

وكانت الحملة التي بدأت الأحد على ثلاث مراحل، تقضي في بادئ الأمر بتلقيح مليون شخص من الأكبر سنا والأكثر عرضة للخطر من أفراد وعناصر طبيين في دور المسنين والمؤسسات المماثلة السبعة آلاف، وذلك بحلول نهاية شباط/فبراير. وبعد ذلك يتم تلقيح "جميع المتقاعدين ما فوق الـ65 من العمر" في مرحلة ثانية، قبل القيام في مرحلة ثالثة وأخيرة بتلقيح جماعي.

وبعدما وجه انتقادات شديدة لاستراتيجية التلقيح الحكومية، أثنى خبير الوراثيات أكسيل كان على إحراز "تقدم أول" مع تلقيح العاملين الطبيين ما فوق الخمسين من العمر.

لكنه أضاف "نظرا إلى الخطر الصحي، تطالب رابطة السرطان بتلقيح جميع العاملين الطبيين، حتى يعتنوا بنا".