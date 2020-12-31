شرطة مينيابوليس الأميركية تردي رجلاً خلال تبادل لإطلاق النار

قالت السلطات إن الشرطة في مينيابوليس أطلقت النار على رجل فأردته قتيلاً في تبادل لإطلاق النار خلال توقف مروري بالجانب الجنوبي من المدينة مساء الأربعاء.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشداً من الناس تجمعوا بالقرب من سيارة للشرطة بالقرب من موقع إطلاق النار.

وقال جون إلدر المتحدث باسم قسم الشرطة إن الحادث وقع نحو الساعة السادسة والربع مساءً بالتوقيت المحلي، بينما كان الضباط يوقفون حركة السير مع رجل مشتبه بارتكابه جناية.

وقال إلدر إن أفراد الخدمات الطبية أعلنوا وفاته في مكان الحادث.

بحسب المسؤول، لم يصب أيّ من الضباط خلال العملية. وتولى مكتب التحقيقات الفدرالية الملف مباشرة، وباشر في التحقيق في الحادثة التي تأتي في نهاية عام "متوتر" في المدينة.

وقتل جورج فلويد في مينيابوليس خنقاً تحت ركبة شرطي أبيض، الأمر الذي أطلق موجة من الاحتجاجات والحركات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مطالبة بحقوق السود.

وكانت حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) من أبرز تلك الحركات المناوئة للعنصرية.