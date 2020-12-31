شاهد: مئات الطائرات المسيرة تشكل لوحة فنية في سماء إدنبرة لاستقبال العام 2021

تختلف الاحتفالات بمناسبة قدوم العام الجديد "هوجماناي" في إدنبرة عاصمة اسكتلندا، بسبب فيروس كورونا الجديد بعد أن فرضت السلطات حالة الإغلاق الكلي وأجبرت المواطنين على التزام منازلهم، ومنعت التجمعات ووضعت حزمة إجراءاة مشددة في محاولة لمكافحة الوباء القاتل. ومن المقرر أن تضيء عشرات الطائرات من دون طيار سماء إدنبرة في عرض مميز ، وأن يتم نقله مباشرة عبر الانترنت.

وجرت العادة في مثل هذه الأيام، أن يتوافد الآلاف من المواطنين إلى إدنبرة للاحتفال بـ "هوجماناي" لمدة أربعة أيَّام، وأن تتجمع الجماهير خارج كنيسة في إدنبرة للرقص والغناء.