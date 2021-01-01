أغلى لوحة فنية عام 2020 لفرانسيس بيكون مقابل 84.6 مليون دولار

تم بيع لوحة من ثلاثة أجزاء للفنان البريطاني فرانسيس بيكون مقابل 84.6 مليون دولار في مزاد سوثبي للفن المعاصر والانطباعي، في لندن.

وقد بث المزاد افتراضيا عبر الإنترنت، في غرفة مبيعات فارغة ومهيأة خصيصًا لوباء فيروس كورونا.

وتعد هذه اللوحة والتي بيعت ب84.5 مليون دولار، أغلى عمل فني بيع عام 2020 وهو سعر منخفض مقارنة بأسعار اللوحات في السنوات السابقة، وترجح صحيفة فوربس السبب إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العام والتي أثرت على جامعي الأعمال الفنية الأثرياء.

وتتميز اللوحة الضخمة المكونة من ثلاث أجزاء تصوير بيكون المميز لثلاث شخصيات مشوهة وشبيهة بالحيوان في تصميمات متداخلة ومتسلسلة. وتعد هذه اللوحة، أول لوحة ثلاثية كبيرة تظهر في سوق المزاد منذ عام 2014.