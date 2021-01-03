إيران تنفذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بتهم الإرهاب والقتل

نفذت إيران، يوم الأحد، حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بعد إدانة اثنين منهم بارتكاب أعمال "إرهابية"، والثالث بالقتل والسطو المسلح، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأوضح الموقع الالكتروني أن الثلاثة أعدموا شنقا في وقت مبكر اليوم في محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق).

وأفاد أن اثنين منهم، وهما حسن دهواري والياس قلندرزهي، أوقفا في نيسان/أبريل 2014 بعد العثور على "كمية كبيرة من المتفجرات" والأسلحة بحوزتهما.

وأدين الاثنان بتنفيذ عمليات خطف وتفجير وقتل أفراد من قوات الأمن ومدنيين، والعمل مع جماعة "جيش العدل" التي تصنفها طهران "إرهابية"، بحسب "ميزان أونلاين".

وأضاف الموقع أنه عثر مع الشخصين المذكورين على مستندات من "جيش العدل" عن "صناعة العبوات (الناسفة)"، إضافة إلى "فتاوى تكفيرية".

وسبق لجماعة "جيش العدل" السنية المتطرفة أن تبنت تنفيذ عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين في الأعوام الأخيرة، في محافظة سيستان-بلوشستان القريبة من الحدود مع باكستان.

وكان من أبرز هذه الاعتداءات، هجوم في شباط/فبراير 2019 أدى الى مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني.

كما أفاد "ميزان" عن إعدام شخص ثالث الأحد هو أمد محمودزه، المدان بالسطو المسلح وقتل عدد من المدنيين، وفق المصدر نفسه.