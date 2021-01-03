رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في أمريكا في ظل تأخر في توزيع اللقاح

لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة البلدان الأكثر تضررا من جائحة كورونا من حيث عدد الإصابات وحصيلة الوفيات المرتفعة، في ظل تأخر إداراة ترامب عن بلوغ هدفها المنشود المتمثل بتلقيح 20 مليون أمريكي قبل نهاية 2020.

وسجّلت الولايات المتحدة السبت رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وبذلك باتت الولايات المتحدة، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة. ويوم السبت وحده، توفي 2378 شخصا جراء كوفيد-19 في البلاد.

وباشرت الولايات المتحدة حملة التطعيم في 14 كانون الأول/ديسمبر.

وتم حتى تم الآن تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بكثير من 20 مليونًا وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.

وندد الرئيس المنتخب جو بايدن بهذا التأخير، مبديا تصميمه على تسريع الوتيرة، وأعلن الجمعة "لنكن واضحين، إدارة بايدن-هاريس لن توفر جهدا ليتم تلقيح الناس".

وقال الرئيس الديمقراطي الذي سيتولى مهماته رسميا في 20 كانون الثاني/يناير "إنني أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى... لدينا الفرق الأكثر فعالية في العالم".

كما ذكر أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة.