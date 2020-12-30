بايدن سيلجأ الى "قانون الإنتـاج الدفاعي" لمواجهة كورونا

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء ببذل جهود حثيثة لمكافحة كوفيد-19 حالما يتولى منصبه، محذراً من أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتلقيح متأخرة بشكل خطير.

وفي حديث له بعد لقاء مع خبراء، تعهد بايدن أنه حين يباشر مهامه الرئاسية سينصرف إلى "أكبر تحد عملاني نواجهه كأمة على الإطلاق" لتلقيح الأميركيين ضد هذا المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,7 مليون شخص في العالم.

وقال بايدن "إن خطة إدارة ترامب لتوزيع اللقاحات متأخرة كثيراً"، متعهدا بأنه سيعمل "بأقصى جهد كي نذهب في الاتجاه الصحيح".

ووعدت إدارة ترامب بيتم تلقيح 20 مليون أميركي بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر، لكن قبل ثلاثة أيام من نهاية الشهر فقط نحو 2,1 مليون تلقوا حقنة اللقاح الأولى، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكد بايدن الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة.

كما دعا الأميركيين الى وضع الكمامات لمنع انتشار كوفيد-19، لافتاً إلى أنه سيفرض وضعها في المناطق التي تتمتع فيها الحكومة الفدرالية بسلطة قضائية مثل الطائرات.

وقال بايدن "سنعمل على إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة إلى المجتمعات النائية"، مضيفاً أنه سيتأكد "من توزيع اللقاحات بشكل منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها، بغض النظر عن لون بشرته ومكان سكنه".

وأعرب عن ثقته في العودة إلى الحياة الطبيعية عام 2021، ولكن ليس على الفور.

وأشار بايدن إلى أننا "قد لا نرى تحسناً حتى ندخل في شهر آذار/ مارس، لأن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تبدأ خطتنا لمواجهة لكوفيد-19 في تحقيق تقدم ملموس".

واعتبر أن "الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستكون فترة صعبة للغاية بالنسبة لأمتنا، وربما الأصعب خلال أزمة هذا الوباء بأكملها".

وسجلت الولايات المتحدة 245,500 إصابة جديدة و 3,223 وفاة الثلاثاء، وفق جامعة جونز هوبكنز.

وبالاجمال بلغت الحصيلة الاجمالية منذ بدء انتشار الوباء 19,5 مليون إصابة وأكثر من 337,000 وفاة، ما يجعل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم جراء كوفيد-19.