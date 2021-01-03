شاهد: الصين تتحول إلى أكبر مورد للكافيار في العالم

ظل الكافيار يُنظر إليه باعتباره طعاما شهيا حصريا من بحر قزوين، لكن الكافيار الذي يوجد على أطباق النخبة بات يأتي من الصين أكثر من أي وقت مضى.

ذكرت محطة "سكاي نيوز" البريطانية أن شركة "كالوغا كوين" الصينية مسؤولة عن ثلث إنتاج الكافيار العالمي، على الرغم من أن مسؤولي وزارة الزراعة لم يؤسسوها إلا في العام 2003.

وفي هذا السياق، قال هان لي، نائب المدير العام للشركة، "في البداية فوجئوا (العملاء) لأن الكافيار قادم من الصين؟ لم يسمعوا قط عن الكافيار الصيني".

سُمح لشبكة "سكاي نيوز" بدخول مواقع الزراعة والمصانع الواسعة في "كالوغا كوين" الكائنة في مقاطعة تشجيانغ.

تتم تربية الأسماك الصغيرة في بحيرة تشيانداو، قبل نقلها إلى مصنع داخلي وهي في عمر ثماني أو تسع سنوات، عندما يتم حصاد بيضها واستخدام الأسماك كغذاء.

يُباع كافيار "كالوغا كوين" في جميع أنحاء العالم، لكن هان قال إن الشركة دخلت أيضًا السوق المحلية وسط تضرر المبيعات العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضاف "لقد قمنا بالكثير من الترويج لتقديم ثقافة الكافيار إلى الشعب الصيني. والآن بدأ المزيد من الأفراد في استهلاك الكافيار ... ليكونوا من عشاقه".