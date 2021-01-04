مسؤول أمريكي: دول الخليج ومصر سيوقعون اتفاقا مع قطر لانهاء الأزمة وكوشنر سيحضر قمة مجلس التعاون

أعلن مسؤول أمريكي لم يشأ كشف هويته الإثنين أن "اختراقا" تم تحقيقه في المحادثات حول الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين، على أن يوقع اتفاق ينهي هذه الأزمة الثلاثاء في السعودية.

وقال المسؤول "تم تسجيل اختراق في الخلاف داخل مجلس التعاون الخليجي"، لافتا إلى أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره، سيكون حاضرا الثلاثاء في السعودية خلال قمة مجلس التعاون.

وأضاف: "خلال التوقيع في الخامس من كانون الثاني/يناير، سيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر لتوقيع اتفاق يضع حدا للحصار وكذلك للإجراءات القضائية بحق قطر".

وأعلنت الكويت الإثنين أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية، وذلك عشية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في المملكة بمشاركة أمير قطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الإثنين عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".