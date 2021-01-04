تركيا ترحّب بإعلان السعودية إعادة فتح حدودها ومجالها الجوي مع قطر

رحّبت تركيا الإثنين بالإعلان عن نية السعودية إعادة فتح حدودها ومجالها الجوي مع قطر، داعية إلى رفع كل العقوبات المفروضة على الدوحة.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على فرض تحالف تقوده الرياض عزلة على الدوحة، أعلن الإثنين وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أن السعودية ستفتح أجواءها وحدودها أمام قطر عشية القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.

ودعمت أنقرة بقوة الدوحة بعد الحصار الذي فُرض عليها في العام 2017 وكانت في مقدّم الدول التي مدّت الإمارة الخليجية بالمواد الغذائية والخدمات.

وجاء في بيان للخارجية التركية أن أنقرة "ترحّب" بقرار إعادة فتح الحدود، مضيفة أنها "خطوة هامة نحو إيجاد حل للنزاع".

وأشادت الوزارة بجهود الكويت وغيرها من الجهات الدولية لحل الأزمة.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها عن "أملها بإيجاد حل كامل ودائم للنزاع على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ورفع عقوبات أخرى مفروضة على الشعب القطري بأسرع وقت ممكن".

وكانت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأغلقت الحدود معها، متّهمة الدوحة بالتقرّب من إيران وبدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة الخليجية.