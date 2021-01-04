علماء يشرعون في دراسة سلالة جديدة لكورونا ظهرت بنيجيريا

قضى عالم نيجيري موسم العطلات في مختبره في إجراء التسلسل الجيني لمعرفة المزيد عن متغير كوفيد-19 في بلاده بعد تسجيل زيادة حالات الإصابة في نيجيريا. وأشار عالم الفيروسات صنداي أوميلابو إلى أن المعلومات التي يجمعها حول المتغير ستساعد في مكافحة انتشار المرض في نيجيريا، أكبر دولة في القارة السمراء من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 196 مليون نسمة.

أكدت نيجيريا تسجيل 89163 حالة إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 1302 حالة وفاة، حسب الأرقام المراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي صدرت يوم الأحد.

وقال أوميلابو: إن "المتغيرات التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب افريقيا، تختلف كثيرًا عن تلك المتغيرات المكتشفة في نيجيريا"، مؤكدا "ليس من غير المعتاد أن تتحور الفيروسات وتسبب متغيرات".

صنداي أوميلابو في المختبر Lekan Oyekanmi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

وأوضح أوميلامبو، مدير مركز علم الفيروسات البشرية والحيوانية في كلية الطب والمستشفى التعليمي بجامعة لاغوس، أن نيجيريا تشهد مزيدا من الإصابات بكوفيد-19، لكن ليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كان ذلك من البديل، وقال أوميلامبو: "ما يمكننا قوله إكلينيكيًا هو أن لدينا المزيد من الأشخاص الذين يعانون من علامات وأعراض شديدة"، واصفًا كيف يمكن لشخص واحد أن ينقل المرض إلى أربعة أو خمسة أفراد من العائلة، وهو معدل انتقال أعلى مما تم تسجيله سابقا.

وأضاف: "هذا يظهر لنا أن شيئًا ما يحدث. إن هناك زيادة كبيرة، لذلك نحن نسجل ذلك ولكننا لم نقم بعد بتسلسل وعزل المصابين لتحديد ما إذا كانت عمليات النقل المتزايدة ناتجة عن المتغير". وقال أوميلامبو: "أعتقد أننا بحاجة إلى تهدئة أذهاننا، سيكون هناك المزيد من المتغيرات القادمة".

وأكد الخبير الصحي "نحتاج إلى مراقبة الفيروس، نحتاج إلى التسلسل. إذا قمنا بالتسلسل، فسيكون لدينا المزيد من المعلومات حول ما هو متداول، وبعد ذلك، بالطبع، نحتاج إلى مواصلة المراقبة، نحتاج إلى مراقبة مدى نشاط الفيروس في البيئة ... ويجب على الحكومة دعم كل هذه الجهود".

شوارع لاغوس-نيجيريا Sunday Alamba/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

وفي الوقت الذي يقوم فيه العلماء في المختبرات بالبحث لمعرفة المزيد عن البديل، دعا أوميلامبو النيجيريين بتوخي الحذر والبقاء "يقظين" لتجنب انتشار الفيروس. وتساءل: "لا يزال الناس يذهبون ويحتفلون، ما زالوا يذهبون إلى النادي ودون أن يرتدوا أقنعة ". نحن نتحدث عن التباعد الاجتماعي، والناس لا يحترمون ذلك. نتحدث عن استخدام أقنعة الوجه، الناس لا يرتدونها. تراهم في الأسواق، ولا يقومون بذلك. إذا كيف يمكنك التحكم في الفيروس الآن؟ "

مع ظهور متغيرات كوفيد-19 في نيجيريا وجنوب افريقيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن افريقيا بحاجة إلى إجراء المزيد من التسلسل الجيني، وهو ما يقوم به أوميلامبو.

ظهور متغيرات جديدة لكوفيد 19 أمر شائع. وأولئك الذين لديهم سرعة انتقال أعلى أو احتمال زيادة الأمراض هم "مقلقون للغاية". الدكتورة ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لافريقيا قالت: "تجري التحقيقات لفهم سلوك الفيروس المتحول الجديد بشكل شامل وتوجيه الاستجابة حسب ذلك".

وأوضحت أن المتغيرات الجديدة ظهرت مع تزايد الإصابات بكوفيد-19 في 47 دولة افريقية، لتصل تقريبًا إلى الذروة التي شهدتها القارة في يوليو-تموز. في الـ 28 يومًا الماضية أبلغت 10 دول وهي الجزائر وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وكينيا وناميبيا ونيجيريا وجنوب افريقيا وأوغندا عن أكبر عدد من الحالات الجديدة حيث تمثل 90 في المائة من جميع الإصابات في افريقيا.

سوق في لاغوس-نيجيريا Sunday Alamba/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

المتغير الجديد للفيروس في جنوب افريقيا هو السائد الآن، ويبدو أنه أكثر عدوى، وفقا لجون نكينغاسونغ، مدير المراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سجلت جنوب افريقيا أكثر من مليون حالة مؤكدة وهي على رأس لائحة "الموجة الجديدة" لكوفيد-19 في القارة.

وأكد نكينغاسونغ أن "المتغيرات هي السمة المميزة لهذا النوع من فيروسات "أر أن ايه" أي الجزيء الذي "يحمل" المعلومات الجينية الموجودة في جزيئات الحمض النووي إلى الريبوسومات، خلال مؤتمر صحفي مشيرا إلى أنه "كلما قمنا بتسلسل هذا الفيروس، سنرى المزيد من المتغيرات.... وسنظل متفائلين بأن اللقاحات المختلفة ستظل فعالة ضد هذه المتغيرات".