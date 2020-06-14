تسجيل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا في مصر منذ تفشي الوباء

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1677 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 62 حالة، وهو أعلى معدل إصابات ووفيات يومية منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مصر في منتصف فبراير-شباط الماضي.

الأرقام الجديدة ترفع عدد وفيات الفيروس التاجي في مصر إلى 1484 حالة و42980 إصابة مؤكدة. كما أشارت السلطات الصحية إلى خروج 11529 مريضا من الحجر الصحي بعد تماثلهم إلى الشفاء.

مصر هي أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وقد سجلت منذ ظهور الفيروس المستجد أعلى معدل وفاة بسبب "كوفيد-19" بين الدول العربية، كما تحتل المركز الثالث في الشرق الأوسط بعد إيران وتركيا.

وتواصل السلطات المصرية رفع استعداداتها بجميع مناطق البلاد واحتواء فيروس كورونا من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية.