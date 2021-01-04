شاهد: وداعا للمدرب الشخصي.. مرآة ذكية لأداء التمارين بشكل فعال بقاعة رياضة في تايوان

في إحدى القاعات الرياضية في مدينة تايشون في تايوان، بات بإمكان مرتاديها الاعتماد على مرآة ذكية مزودة بكاميرات خلال تأديتهم للتمارين الرياضية.

ومن خلال تطبيق ذكي مثبت على الهاتف وسوار يرتديه على ذراعه، يمكن للرياضي اختيار البرنامج المراد ممارسته واتباع تعليمات المرآة التي توجهه لتنفيذ الحركات بشكل صحيح وفعال دون الحاجة لمدرب شخصي.

كما تنبهه في حالة ما إذا مارس التمارين بشكل خاطئ من خلال إشارات رقمية تظهر على شاشة المرآة الذكية.