رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الداخلية

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الثلاثاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين بدون ذكر أسباب القرار الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد وضعاً سياسياً واجتماعياً غير مستقر.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب "قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد".

وعبرت أحزاب سياسية عن رفضها تعيين المحامي السابق توفيق شرف الدين وزيراً للداخلية في حكومة المشيشي خلال تشكيلها في أواخر آب/ أغسطس الفائت واعتبروا أنه من المقربين من الرئيس قيس سعيّد وساعده في حملته الانتخابية.

وإقالة وزير الداخلية هي الثالثة في حكومة المشيشي، وتأتي بعد اعفاء وتوقيف وزير البيئة مصطفى العروي في كانون الاول/ ديسمبر الفائت إثر شبهات فساد في ملف النفايات الآتية من ايطاليا، وإقالة وزير الثقافة وليد الزيدي المحسوب على الرئيس قيس سعيّد في تشرين الاول/ أكتوبر