تجاهل الآلاف من المصلين المسيحيين الأرثوذكس الأربعاء التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات في بلغاريا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ومنع التجمعات، والتزموا بدلاً من ذلك بتقاليد عيد الغطاس القديمة.

وقام العديد من الشبان بالغطس في برك المياه المجمدة لاستعادة الصلبان التي ألقى بها الكهنة تزامنا مع إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن.

تقول الأساطير أن الشخص الذي ينجح في استعادة الصليب الخشبي سيتحرر من الأرواح الشريرة وسيكون بصحة جيدة طيلة العام.

بعد إخراج الصليب، يرش الكاهن المؤمنين بالماء وهو يستخدم باقة من الريحان.