الصين: 77 دولارا مكافأة للمرشدين عن أشخاص لم يخضعوا لاختبارات كورونا

تقدم مدينة في شمال الصين مكافآت تصل مالية تصل قيمتها إلى 500 يوان أي ما يعادل 77 دولارًا لأي مواطن يبلغ عن شخص لم يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي العرض المقدم من حكومة نانغونغ في الوقت الذي يتم فيه اختبار الملايين في المدينة ومقاطعة خبي المحيطة بها كجزء من الجهود للسيطرة على أخطر تفش للعدوى في الصين.

إن تقديم المكافآت للحصول على معلومات حول غير الملتزمين سياسيًا أو اجتماعيًا له تاريخ طويل في الصين حيث كثيرا ما تلجأ السلطات إلى هذه الطريقة لإحكام سيطرتها على الوضع.

وأجرت السلطات الصينية اختبارات كورونا على ملايين الأشخاص، كما قامت بفرض الإغلاق العام بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي حيث يحذر الخبراء والمسؤولين الحكوميين من أن فرصة انتشار الفيروس ستكون أكبر خلال تدني درجات الحرارة.

وسيطرت الصين إلى حد كبير على انتقال الفيروس محليًا من خلال استخدام تدابير يعتبرها البعض "متطرفة" وقاسية للغاية، بما في ذلك إغلاق مدن بأكملها والمراقبة الإلكترونية الدقيقة لتحركات الأشخاص، وحظر السفر من وإلى أجزاء عديدة من البلاد.