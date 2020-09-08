الصين تنتصر على وباء كوفيد-19 فيما أوروبا تعاني

أقام قادة الصين احتفالا بمناسبة تغلب البلاد على كوفيد-19 الثلاثاء، في حين ما زال المليارات حول العالم يعانون من تداعياته، بينما يقترب عدد الوفيات من 900 ألف شخص.

وتأتي هذه الأجواء المتفائلة من بكين، في ظل تزايد المخاوف بشأن عودة تفشي كوفيد-19 في أنحاء أوروبا، مع تشديد فرنسا القيود الصحية وازدياد عدد الإصابات في بريطانيا وإعادة فتح المدارس في أنحاء المنطقة في الأيام الأخيرة.

وبلغ عدد الإصابات في أنحاء العالم حتى الآن أكثر من 27 مليونا، وتوفي أكثر من 890 ألف شخص بسبب كوفيد-19، في وقت لم تظهر أي مؤشرات على أن الوباء بلغ ذروته.

لكن في الصين، تم احتواء الفيروس من خلال مجموعة من عمليات الإغلاق، والقيود المفروضة على السفر في وقت سابق من العام، ما جعل المسؤولين يروّجون لرواية نجاح البلاد في التغلب على فيروس كورونا.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء خلال حفلة لتوزيع جوائز لمهنيين طبيين، إن بلاده اجتازت "اختبارا تاريخيا واستثنائيا"، في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد، وأضاف: "حققنا بسرعة نجاحا أوليا في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كوفيد-19".

صورة تذكارية للحاضرين في حفل تكريم خاضوا المعركة ضد فيروس كورونا. بيكين 2020/09/08 مارك شيفلبين/أ ب

وأشادت آلة الدعاية الصينية بطريقة استجابة البلاد لكوفيد-19، وأعادت الترويج لأزمة الصحة العامة على أنها مثال على مرونة القيادة الشيوعية ومدى تنظيمها.

ووجه شي كلمات صارمة إلى المشككين في الصين، قائلا، إن التحركات الأنانية وأي تجاوزات وأفعال تخلط بين الصواب والخطأ تخاطر بإلحاق الضرر بأنحاء العالم. كما تروج بكين للتقدم المحرز على صعيد إنتاج لقاحات كدليل على القيادة العالمية والمرونة.

الرئيس الصيني شي جينبينغ أمام الحرس الشرفي خلال حفل تكريم من كافحوا الفيروس في بيكين. 2020/09/08 مارك شيفلبين/أ ب

وعرضت الصين لقاحات محلية ضد فيروس كورونا، فيما يحاول هذا البلد الذي اكتُشف فيه الوباء، تحسين سمعته. وتعلّق آمال كبيرة على لقاحات محتملة من إنتاج الشركتين الصينيتين "سينوفاك بايوتك" و"سينوفارم"، معروضة في المعرض التجاري في بكين هذا الأسبوع.

ولم يطرح أي منها في السوق حتى الآن، لكن منتجيها يأملون أن تتم الموافقة عليها، بعد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة التي تعتبر مهمة جدا، في وقت مبكر من نهاية العام.

واللقاحات المحتملة المعروضة هي بين نحو عشرة لقاحات في أنحاء العالم، دخلت المرحلة الثالثة من التجارب التي عادة ما تكون الخطوة الأخيرة، قبل موافقة السلطات الصحية.

لقاح كوفيد-19 في معرض الصين الدولي تقدمه شركة سينوفام الصينية للأدوية. بيكين 2020/09/05 مارك شيفلبين/أ ب

وأصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا الغربية تجتاز عتبة نصف مليون إصابة بفيروس كورونا. وسيطرت إسبانيا إلى حد كبير على تفشي الوباء لكن الإصابات عادت إلى الازدياد منذ رفع القيود بالكامل في نهاية حزيران/يونيو.

وفي المغرب، أغلقت السلطات المدارس وفرضت تدابير إغلاق في الدار البيضاء، بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المدينة. وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب في تصريح صحافي مساء الأحد، إنه ينبغي اتخاذ اجراءات صارمة، وإلا خرج الوضع عن السيطرة في الأيام المقبلة.

لكن القرار أغضب بعض أولياء الأمور. وكتب أحد الآباء على تويتر: "كان الأولاد سعداء جدا بأنهم سيعودون إلى المدرسة غدا". وأضاف "كيف ستفسر ذلك لولدين يبلغان من العمر ست وثماني سنوات؟".

متاجر في مدينة الرباط العتيقة. 2020/06/26 مصعب الشامي/أ ب

كما أعيد فرض القيود في فرنسا حيث وضعت سبع مناطق أخرى على القائمة الحمراء، بعد تسجيلها معدلات إصابة يومية متتالية تتراوح بين سبعة آلاف وتسعة آلاف إصابة.

وفي إنكلترا، فرض المسؤولون قيودا على المسافرين من سبع جزر يونانية، تحظى بشعبية كبيرة لدى المصطافين، بعدما سجلت بريطانيا في نهاية الأسبوع معدل إصابة لم تشهده البلاد منذ أواخر أيار/مايو.

رجل يجلس في عربة قطار للمترو في لندن وهو يرتدي كمامة. 2020/09/08 ألبرتو بيزالي/أ ب

أما في آسيا، فمضت الهند قدما في إعادة إطلاق اقتصادها المنهار، حتى بعدما تجاوزت البرازيل الاثنين كثاني دولة في العالم لجهة الإصابات بـ4,2 مليون حالة.

ولم يمنع ذلك البلد من إعادة تشغيل المترو، مع فرض تدابير وقائية صارمة، بعد توقف استمرّ ستة أشهر في المدن الكبيرة، خصوصا في العاصمة نيودلهي، حيث رفع ركاب يضعون الكمامات شارة النصر أمام الصحافيين، وقال أحدهم ديباك كومار لوكالة فرانس برس: "علينا أن نخرج من منازلنا لنمضي قدما بحياتنا".

راكب في انتظار المترو السريع في نيودلهي. 2020/09/07 مانيش سواروب/أ ب

وبات مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي شارك في تمارين المنتخب الإثنين، قبل أن تأتي نتيجة فحصه إيجابية، سابع لاعب من النادي يصاب بكوفيد-19 بعد البرازيلي نيمار الذي أثبتت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

وإصابة مبابي بالفيروس ستحرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا، ضمن دوري الأمم الأوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018.

لاعب باري سان جرمان كليان امبابيه. 2019/04/14 كريستوف إينا/أ ب

كما أصيب عدد من لاعبي كرة المضرب بالفيروس، وأعلنت المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي الثلاثاء أنها لن تتوجه إلى أوروبا للدفاع عن لقبها كبطلة لرولان غاروس الفرنسية، التي ستنطلق في 27 أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب مخاوف مرتبطة بالوباء.

وقالت النجمة الأسترالية إنه قرار "صعب"، لكن صحة عائلتها وفريقها تأتي أولا.