عمدة لندن يعلن حالة "حادث جسيم" في لندن ويقول إن واحدا من كل 30 لندني مصاب بكوفيد-19

أعلن رئيس بلدية لندن الجمعة صديق خان حالة "حادث كبير" في مدينته بسبب الانتشار الكبير لمرض كوفيد-19. وقال خان في تغريدة على حسابه في تويتر "إن واحدا من كل 30 شخصا من سكان لندن مصاب بكوفيد-19".

إعلان خان جاء على شكل خبر عاجل ويهدف لتحريك السلطات المحلية لاستجابة منسقة للخدمات العامة في العاصمة البريطانية حيث بدأ تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "يخرج عن السيطرة" ما سيجعل المستشفيات عرضة للازدحام وعدم قدرتها على الاستجابة.

ولفت مسؤول حزب العمال في بيان إلى أن"الوضع في لندن حرج الآن، مع انتشار الفيروس الذي أصبح خارج نطاق السيطرة".

وأضاف "سوف تنفد الأسرة في المستشفيات في الأسبوعين المقبلين إذا لم يتباطأ انتشار الفيروس بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن 7034 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19 في العاصمة، بزيادة بنسبة 35 بالمئة عن ذروة الموجة الأولى في أبريل- نيسان الماضي.

وناشد خان السلطات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشكل سريع فيما دعا سكان لندن للالتزام بقواعد الوقاية وقال "إذا لم نتخذ إجراءً فوريًا الآن، يمكن أن يغرق نظام الرعاية الصحية لدينا ويموت المزيد من الناس".