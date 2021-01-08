نواب ديمقراطيون يدعون لاستقالة ماري ميلر من عضوية الكونغرس بسبب الإستشهاد بمقولة لهتلر

دعا عدد من نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى استقالة ماري ميلر، العضوة الجديدة في الكونغرس الأمريكي عن ولاية إلينوي والتي أدت مؤخرا اليمين الدستورية. واستشهدت ميلر بمقولة لأدولف هتلر خلال تجمع حاشد خارج مبنى الكابيتول هذا الأسبوع حيث قالت: "إذا فزنا ببعض الانتخابات، فسنخسر بكل الأحوال، إلى أن نفوز بقلوب وعقول أطفالنا... هذه معركة، هتلر كان محقًا عندما قال من لديه شباب لديه مستقبل".

وطالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تامي داكويرث إضافة إلى النائبين يان شاكوسكي وماري نيومان، وجميعهم من الحزب الديمقراطي عن ولاية إلينوي إلى جانب مجموعة من النواب باستقالة ميلر حيث قاموا بتوزيع عريضة دعوا فيها ماري ميلر بالتنحي على الفور.

وأشار مارك ماكسويل في تغريدة إلى "أحدث عضو في الكونغرس عن إلينوي استشهد بمقولة أدولف هتلر خارج مبنى الكابيتول الأمريكي. لست متأكدًا من سبب حاجة أي شخص للإشارة إلى النازية لإثبات وجهة نظره حول تعليم الأطفال".

وتحدثت ميلر يوم الثلاثاء خلال تجمع للحزب الذي استضافته مجموعة "أطفال أمريكا" المحافظة عن "أهمية النضال من أجل قلوب وعقول الأطفال"، وقد تمّ تنظيم هذا التجمع قبل يوم من اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، وكانت ميلر من بين النواب الذين صوتوا من أجل إلغاء نتائج انتخابات الرئيس المنتخب جو بايدن.