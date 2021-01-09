قطر والسعودية تعيدان فتح المعبر الحدودي بينهما

أعادت قطر والسعودية صباح السبت فتح المعبر البري الحدودي بينهما، حسبما أعلنت مصادر قطرية لوكالة فرانس برس. وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في يونيو-حزيران 2017 على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران. وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود. ودفعت واشنطن بشكل متزايد لإنهاء ما تصفه قطر بأنه "حصار"، وشددت على ضرورة عزل غريمتها إيران في المنطقة.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن في 4 من يناير-كانون الثاني الماضي أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وقال مصدر قطري "نعم، الحدود مفتوحة" بينما أكد مصدر آخر أن معبر أبو سمرة الذي يبعد نحو 120 كيلومتر عن العاصمة الدوحة، استأنف عمله قرابة الساعة 7 بتوقيت غرينيتش. وأعلنت قطر عن إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد للقادمين من الجانب السعودي، وستطلب من القادمين تقديم نتيجة فحص سلبي بالإضافة للخضوع إلى فحص اضافي عند الحدود والحجر لمدة أسبوع واحد في فندق تحدده الحكومة.

وأكد القطري زيد محمد المري الذي يبلغ من العمر 23 عاما المولود لأم سعودية "انها فرحة كبيرة، لقد اشتريت هذه السيارة الجديدة، لاند كروزر، لكي اذهب واحتفل مع أقربائي بالسعودية، وقمت بإجراء اختبار كورونا وانتظر هنا على أمل السماح لنا بالعبور في أي لحظة".