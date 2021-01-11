كوفيد-19: عام بالتمام على أول وفاة مسجلة رسمياً.. 90 مليون إصابة حول العالم

أعلنت الهند أنها تهدف إلى تطعيم 1.3 مليار نسمة ضدّ كوفيد-19 بدءاً من يوم السبت المقبل، في خطوة تبدو شديدة الضخامة والتعقيد، خصوصاً وأن البنى التحتية الطبية في الهند "متزعزعة" بحسب ما يشير إليه تقرير لفرانس برس.

وتهدف الهند إلى تلقيح نحو 300 مليون (أي ما يعادل سكان الولايات المتحدة الأميركية) قبل تموز/يوليو.

فريق منظمة الصحة العالمية يبدأ زيارته إلى الصين

أعلنت وزارة الصحة الصينية الإثنين أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

أكثر من 90 مليون إصابة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة رسيماً حول العالم 90 مليوناً أمس الأحد بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وبحسب المصدر نفسه، يبلغ عدد الحالات المعروفة حول العالم الآن 90.260.468 حالة على الأقل. وقالت الجامعة إن ما لا يقل عن 1.934.784 شخصا لقوا حتفهم على مستوى العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم من حيث عدد الوفيات والإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا.

عام على أول وفاة مسجلة رسمياً

في الحادي عشر من كانون الثاني/يناير 2020 أعلنت الصين في تقرير رسمياً عن أول وفاة جراء كوفيد-19 في مدينة ووهان التي كانت بؤرة انتشار الفيروس الأولى.

وتوفي آنذاك رجل بلغ عمره 61 سنة، ومنذ ذلك الحين بدأ العالم يعيش كابوس كوفيد-19. ولم تنشر السلطات الصينية معلومات كثيرة عن الرجل الذي كان يتردد بشكل دوري إلى سوق المأكولات البحرية في ووهان، الذي اقترن اسمه بجائحة كورونا.

سبع مراكز للتطعيم في بريطانيا

من المقرر أن تفتتح بريطانيا اليوم، الإثنين، 7 مراكز مخصصة لعمليات التطعيم فيما أعلنت الحكومة أن أكثر من 200 ألف شخص يتلقون اللقاح يومياً في الجزيرة التي يضربها الوباء بشدة وتسبب بوفاة أكثر من 81 ألفاً فيها.