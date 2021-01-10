بريطانيا تدعو المواطنين الذين تجاوزا الـ 80 عاما في إنكلترا للحصول على اللقاح ضدّ كورونا

أكد مسؤولون بريطانيون أن آلاف الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر بدأوا في تلقي دعوات للحصول على لقاح فيروس كورونا في إنكلترا، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات البريطانية من برنامج التطعيم الوطني في محاولة لتحقيق هدفها المتمثل في تلقيح حوالي 15 مليون شخص بحلول منتصف فبراير-شباط المقبل.

ومن المقرر أن تصل أكثر من 600 ألف دعوة إلى الأشخاص المعنيين في إنكلترا هذا الأسبوع في إجراء يهدف إلى تقدم كبار السن إلى مراكز التلقيح الجماعية الجديدة القريبة من مقر إقامتهم.

وحسب بيانات السلطات الصحية في بريطانيا، فقد أعطت الحكومة الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن. وتم استحداث 7 مراكز تلقيح جديدة واسعة النطاق ستنضم بدورها إلى حوالي 1000 مركز آخر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستشفيات وعيادات الممارسين الطبيين العامين وبعض الصيدليات لتقديم جرعات اللقاح.

ويأمل المسؤولون أن تساهم حملة إطلاق "التطعيم الشامل والسريع" في إخراج بريطانيا من الإغلاق الوطني الثالث، والذي تمّ اللجوء إليه هذا الشهر للحد من الارتفاع المقلق في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. وسجلت بريطانيا حوالى 81 ألف حالة وفاة بسبب الوباء بحسب الإحصاءات التي قدمتها جامعة جونز هوبكنز.