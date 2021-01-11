مستشفى بريطاني يضطر للاحتفاظ بالمتوفين جراء كوفيدـ19 في منشأة مؤقتة

تم في مقاطعة سيراي جنوبي العاصمة لندن تخزين جثث المتوفين جراء مرض كوفيدـ19 في منشأة مؤقتة، بعد أن وصلت طاقة استيعاب مشارح مستشفى المنطقة إلى حدها الأقصى، وذلك في ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

ففي محكمة هيدلي في ليذرهيد، والتي فتحت أول مرة في نيسان/إبريل لتخفيف الضغط خلال الموجة الأولى لكوفيدـ19، جرى الاحتفاظ بنحو 170 جثة في مشرحة مؤقتة، أكثر من نصفهم توفوا بسبب الفيروس، بحسب متحدث محلي باسم منتدى الصمود في سيراي.

وتبلغ طاقة استيعاب مشارح مستشفى المقاطعة ما يمكن من تخزين 600 جثة، وجميع الأماكن ممتلئة حاليا، أمام طاقة استيعاب المنشاة المؤقتة فتمكن من تخزين 800 جثة. وقد شهدت المملكة المتحدة إلى حد الآن 81 ألف حالة وفاة بسبب الوباء، بحسب جامعة جونز هوبكنز.