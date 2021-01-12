مصر تعيد فتح مجالها الجوي لقطر في إطار المصالحة الخليجية

رفعت مصر رسميا الثلاثاء حظر الطيران الذي فرضته على الرحلات الجوية القطرية منذ 2017 وأَعادت فتح مجالها الجوي أمام الدوحة، حسب رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أشرف نوير.

وقال نوير لوكالة فرانس برس "وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر الثلاثاء".

وأضاف "بهذا القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية استئناف الحركة الجوية وتبادل جداول تشغيل الرحلات".

وأشار إلى بدء تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح الثلاثاء.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/ يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة دائماً.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

والإثنين، استؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين بعد يومين من إعادة فتح حدودهما البرية.

وأقلعت طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية القطرية الإثنين من الدوحة إلى الرياض في أول رحلة بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف.

وتتهم مصر باستمرار قطر بأنها "راعية للارهاب" ومأوى للعديد من المصريين الهاربين بعد إِطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 وشن حملة قمع استهدفت الإِسلاميين.

كما تعتبر السلطات المصرية قناة الجزيرة القطرية ناطقا رسميا باسم جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها "إرهابية" بنهاية 2013.