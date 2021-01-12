حكم بالإعدام شنقا على منفذ عملية طعن ثمانية أشخاص بينهم سياح في الأردن في 2019

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء بالإعدام شنقا على أردني، بعد إدانته بطعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيون وسائحة سويسرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مدينة جرش الأثرية في شمال المملكة، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

والمحكوم المعروف بأبو رويس أردني من أصل فلسطيني، وهو من سكان مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في جرش، الذي يأوي نحو عشرين ألف لاجئ. وقام أبو رويس بطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي وعنصرا أمن وأربعة سياح في جرش، الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان، واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد الاعتداء مباشرة.