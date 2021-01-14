وكالة الفضاء الأوروبية تضع خطّة لإطلاق أقمار صناعية جديدة

يأمل الاتحاد الأوروبي في إطلاق كوكبة جديدة من الأقمار الصناعية، بعد نجاح خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ و"غاليليو" الذي يعتبر ظام ملاحة بالأقمار الصناعية تم بناؤه وتطويره بواسطة الإتحاد الأوربي في إطار مشاريع وكالة الفضاء الأوروبية.

و يرغب مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسات التكنولوجيا تييري بريتون في تطوير برنامج جديد يعزز القدرات التكنولوجية بكل ما يرتبط بشؤون الفضاء خلال مؤتمر الفضاء الأوروبي الثالث عشر المنعقد في بروكسل.

ويقول ستيفان إسرائيل، رئيس أريان سبيس وهي شركة فرنسية تاسست عام 1980 باعتبارها أول شركة تجارية تزود خدمة إطلاق الصواريخ الناقلة للأقمار الاصطناعية حول العالم : " الهدف من هذا المشروع المرتبط بإطلاق أقمار صناعية جديدة هو تعزيز الاتصال التكنولوجي من أجل الصالح العام للمواطنين الأوروبيين".

ومضى قائلا: "هذا الاقتراح الذي يقضي بإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية، لا يزال في مرحلة الصياغة وقيد الإعداد. ويتضمن ذلك إرسال أكثر من 600 قمر صناعي صوب مدار منخفض ، أي على مسافة تتراوح بين 500 و 1000 كيلومتر من الأرض" موضحا أن "صناعة الفضاء ترمي إلى تحقيق سرعة تنفيذ هذا البرنامج لإطلاق الأجهزة قبل عام 2027 ".

الميزانية الأوروبية طويلة الأجل تتوقع ضخ أكثر من 13 مليار يورو لصالح تطوير سياسة شؤون الفضاء. ويحث مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسات التكنولوجيا تييري بريتون المسؤولين على "الحفاظ على الاتحاد الأوروبي كقوة فضائية" ويطمح تييري بريتون التحرك بسرعة لإنجاز مشاريع فضائية جديدة كما يأمل أن تكون هيئته قادرة على تقديم اقتراح إلى البرلمان والمجلس الأوربيين خلال العام الجاري بشأن الخطط الرامية إلى تطوير المشاريع المرتبطة بوكالة الفضاء الأوروبية.