كيف خدع إسرائيلي صديقته السابقة وجعلها تحجر نفسها صحيا أربع مرات دون مبرر؟

تحقق السلطات الإسرائيلية مع موظف في وزارة الصحة يشتبه بأنه تحايل على صديقته السابقة وأجبرها دون مبرر طبي على التزام الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا أربع مرات، وفق ما أفادت الشرطة الخميس.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها تشتبه في أن الرجل، وهو مواطن في الخامسة والثلاثين من العمر، ارتكب جرائم عدة على مدى أشهر، من بينها إساءة استخدام السلطة والاحتيال وانتهاك الخصوصية والسجن ظلما.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به "أرسل في أربع مرات منفصلة رسائل إلى هاتف صديقته السابقة، تطلب منها البدء فوراً بعزل نفسها صحياً بعد مخالطتها مريضاً مصاباً بفيروس كورونا، من دون أن تكون قد التقت بهذا المريض فعلا".

وأضاف البيان أن المشتبه به وهو "موظف خارجي يعمل في أحد مراكز الاتصال في وزارة الصحة"، سُلّم إلى وزارة العدل قبل توجيه إصدار لائحة اتهام محتملة في حقه.

ويعيش أكثر من 180 ألف إسرائيلي في عزلة بسبب مخاوفهم من الإصابة بالفيروس، بينما يلتزم نحو مليوني شخص الحجر الصحي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء تفشي الوباء. وأحصت إسرائيل التي تخضع حاليا للإغلاق الشامل الثالث نحو 524 ألف إصابة وأكثر من 800 وفاة.