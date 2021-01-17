نافالني يصل روسيا اليوم رغم التهديدات باعتقاله

يعود المعارض الروسي نافالنيإلى روسيا اليوم الأحد وستحط طائرته في مطار فنوكوفو في موسكو الساعة 19,20 مساء (16,20 ت غ)، رغم تهديد القضاء الروسي باعتقاله.

ومنذ ان أعلن خصم الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء نيته العودة إلى البلاد، حذرته مصلحة السجون الروسية وأكدت له أنها ستكون "ملزمة" باعتقاله لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر في 2014، لكنّ نافالني (44 عاما) اعتبر الأمر محاولة ل"تخويفه" وبدلا من ذلك دعا أنصاره للمجيء الى استقباله في المطار .

نافالني موجود في ألمانيا منذ أواخر آب / أغسطس بعدما أصيب بإعياء شديد خلال رحلة العودة من سيبيريا إلى موسكو في إطار حملة انتخابية وأدخل المستشفى في مدينة أومسك حيث بقي 48 ساعة ثم نقل إلى برلين في غيبوبة.

وخرج نافالني من المستشفى في أوائل أيلول/ سبتمبر وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أنه سمّم بمادة نوفيتشوك التي طورت خلال الحقبة السوفياتية من أجل أغراض عسكرية. وهذا الاستنتاج أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم نفي موسكو المتكرر.

وتنفي موسكو عملية التسميم جملة وتفصيلا رغم نتائج المختبرات الأوروبية التي تثبت أنه تعرض للتسمم، منددة بهذه الرواية التي اعتبرت أنها مؤامرة غربية وشككت في النمط الصحي لحياة المعارض.